民進黨立委、議員與黃捷26日一起上街宣傳反罷免。（圖／摘自黃捷臉書）

【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

高雄市議員黃捷罷免案2月6日舉行投票，今（26）日黃捷與民進黨立委、議員一起站上街頭，宣傳反罷免，呼籲鳳山鄉親2月6日一定要出來投「不同意罷免」票，但就有網友指出，黃捷一直以來都提倡兩性平權，但卻找來在兩性問題相當有爭議的陳致中來站台，批她為了逃過罷免「自甘墮落」！

今日上午7點，黃捷與民進黨立委許智傑，以及議員陳慧文、林智鴻、張漢忠、陳致中，還有在地里長，大陣仗站路口宣傳反罷免，反對仇恨報復，號召鳳山鄉親2月6日一定要出來投下不同意罷免。

臉書粉專「Ｗetalk高雄」就發文表示，陳致中一直以來都在兩性問題上相當有爭議，頻頻嫖妓遭抓包，更已經成了他的代名詞。黃捷擔任市議員期間一直宣導的兩性平等的觀念明顯與陳致中格格不入，但黃捷卻仍讓陳致中為她站台，直呼黃捷為了罷免已經豁出去了，這個畫面非常諷刺！

該文引來其他網友的討論，紛紛表示「不尊重異性的二個人」、「原來贊助失學少女的陳議員跟黃捷那麼熟」、「罷免所有支持萊豬進口議員立委，不分黨派」、「這個太好笑了同類都在一起」、「高雄人最熟悉的味道」、「這是黃捷在跟高雄道別」、「投這種人才真的墮落」、「黃捷還沒加入民進黨就已經開始學習他們的雙標絕活了，真是積極」。

(中時新聞網)