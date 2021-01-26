寒冬為街友送愛心 議員推餐券代替聚餐尾牙（戴上容攝）

年節將至，在新北市議員王威元與地方媒合下，王威元與社會局26日提供1200個便當置於社會局「好日子愛心大平台」，今年受疫情影響，以餐券領取餐盒方式發送，街友們只要拿著餐券前往餐廳換取餐盒，讓大家在寒冬中可獲得溫暖的動力。

王威元表示，近來幾波寒流，他看到市府社會局、各區公所和街友外展中心、志工團隊等關懷街友，連侯友宜市長、謝政達副市長都親自帶隊夜訪，因此在與幾位好友商談後，獲得全力支持，決定以捐贈便當兌換券的方式，讓街友可以拿著餐券直接到榮華連鎖便當店去兌領，以解決三餐溫飽。

新北市政府社會局長張錦麗和三重區長陳奇正等人到場致意，感謝王議員的媒合，以及贊助單位三蘆區中小學家長協會理事長蔡東哲、多美麗家族總經理林韋岑等。張錦麗表示，近日疫情升溫，為避免群聚，侯市長對於老人共餐有新的指示，捐贈餐券，讓街友各自取餐分食，剛好可以兼顧防疫的需求。

1,200張便當兌換券其中1,000張交由新北市人安平安站，另200張則贈予街友外展中心。人安站長張子文說，他代表所有街友和弱勢家戶感謝議員及善心捐贈的企業和廠商，在疫情和寒冬的雙重夾擊下，帶來一顆顆溫暖的心。

(中時 )