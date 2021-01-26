西班牙女子網球選手巴多薩（Paula Badosa）本月21日在推特主動公布自己病毒檢驗呈陽性，因為確診者必須完全隔離、無法像其他選手每天可以訓練5小時，巴多薩抱怨自己像被遺棄。

巴多薩目前在WTA女單世界排名第67，是第一位在澳洲網球公開賽之前病毒檢驗陽性的選手，因此72位抵達澳洲墨爾本之後要隔離檢疫的72人之一，她透露被安排在次級的住宿地點，因為不能出房門，讓她出現焦慮及幽閉恐懼症，也只能透過水瓶來做重量訓練保持體態。

「我覺得想被遺棄了，因為我沒有訓練設備，而我5天前就有提出要求了。」巴多薩周一這麼告訴西班牙《馬卡報》，「到現在我也沒被告知到底是怎樣的病毒，也沒有任何關於澳網的資訊。」

巴多薩將在31日結束14天隔離，她並說，她和教練馬提（Javier Marti）分配到的飯店不適合精英運動員，「這跟我職業生涯的最差的經驗，狀況真的蠻糟糕的，我沒有預期面對這樣的住宿地點。大家都建議保持室內空氣流通，但我的房間沒有窗戶，房間大概也只有15平方公尺大。」

上周哈薩克女將普婷塞娃抱怨自己的房間老鼠亂竄，讓她無法好好睡覺，也沒人幫她更換房間，她也透過推特抗議，表示：「我們需要新鮮空氣。」

(中時 )