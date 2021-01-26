「中洲樂農遊」邀請大家來挖地瓜、控土窯。(曹婷婷攝)

疫情衝擊，走向戶外最著時！台南市仁德區公所本周六起至2月28日推出「中洲樂農遊」，配合防疫也將人潮分流，採分梯舉行，結合在地產業的田野體驗包含挖地瓜、控窯、採蕃茄等，振興在地產業和自創品牌，也推廣在地特色之美。

中洲樂農遊前身為花海節，今年因為乾旱加上疫情衝擊，活動做了調整，雖無花海但有更多在地特色值得欣賞。仁德區長黃素美表示，中洲里是以農為主的社區，公所協助活化閒置空地再利用，推動農村體驗、農村旅遊，全力行銷在地特色。

她也提到，往年多為一次性大型活動，今年改為每個周休假期辦理，規模相對小，而且貫徹實名制、量體溫、戴口罩及維持社交距離等防疫措施。

今天宣傳活動上，包括立委王定宇與郭鴻儀、吳禹寰、許又仁等在地議員都共襄盛舉，介紹活動三大亮點「控窯」、「採果」、「社區小旅行」，並安排「封窯儀式」邀來賓體驗控窯樂趣。

中洲里長葉清仁指出，控窯」可親手體驗挖地瓜、現烤地瓜，民眾也可以向社區承租半年土地、200元租1.5坪當假日農夫，自己種地瓜、自己採收、自己吃。

(中時 )