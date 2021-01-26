王沛語、張瀚元武打戲皆親上陣。（TVBS提供）

唯一女兵零戀情的王沛語被懷疑喜歡女生。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-好運到》張瀚元戲中苦追王沛語多年，儘管多次被拒，但無論她遇歹徒以刀刺傷、差點被車撞，皆貼心守護在身邊。近期劇情王沛語得知張瀚元竟是她心裡念念不忘的當年育幼院給她溫暖的小男孩，兩人情感將如何發展引起觀眾好奇，更讓戲裡唯一沒有戀情的王沛語和編劇喊話：「當然希望和張瀚元有感情發展，網友都來問我是不是喜歡女生了。」

戲裡張瀚元雖遭王沛語多次拒絕，對她的愛依然始終如一，暖男形象擄獲許多網友希望趕緊修成正果。張瀚元苦笑：「我不只是暖男，追秀明（王沛語角色名）已經變成晟元（張瀚元角色名）這輩子的信仰。」近期才終於和秀明有一場擁抱戲，張瀚元笑虧自己：「苦追她兩百集才抱到，但還是只被她當哥兒們。」

張瀚元、王沛語戲裡戲外感情好，過去曾因被美工刀俠刺傷戲加深兩人革命情感，原來是戲中許多武打動作片段都是兩人親自上場，王沛語表示：「這場戲的武行接近190公分，他一揮勾拳，因為我蹲得不夠低，拳重擊我的頭直接著地起不來，當下我嚇到有幾秒沒有意識，因為戲還在拍，ㄍㄧㄥ到拍完劇組趕緊送我去急診檢查。」張瀚元表示自己當下很生氣，因為沒有好好保護沛語，拍後兩人也更有默契，「一個眼神不用說話就知道彼此心意」。

雖然拍武打動作戲相當帥氣，兩人也受過許多傷，張瀚元表示有段時間：「早上練拳擊、下午拍耍棍戲，隔天拍武打拳戲，下午再去練耍棍，維持好長時間，腰那時受傷到現在已經變成職業傷害，需要不斷熱敷保養。」雖然拍武打戲容易受傷，兩人仍希望有機會挑戰吊鋼絲拍古裝片，在空中飛來飛去，王沛語：「想像自己飛在天上覺得很帥」。

(中時 )