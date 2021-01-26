部立桃園醫院群聚感染隔離人數持續攀升，外界高度關注高鐵與台鐵防疫措施是否升級，限制飲食、取消自由座等，行政院秘書長李孟諺今（26）日表示，交通部仍在研議中，必須謹慎討論，除關注疫情發展是否侷限在桃園，一切也會遵從指揮中心決定。

交通部長林佳龍今天被問及雙鐵防疫是否升級，採取限制飲食等作為時表示，交通部將在明天召開應變會議後，向中央疫情指揮中心提出報告，採取一致行動，避免沒有必要的恐慌和乘客的資訊錯亂。

李孟諺指出，近日疫情嚴峻，雙鐵防疫措施是否回到去年6月前，包含不能飲食，甚至要梅花座等措施，交通部仍在研議中，畢竟重返去年比較嚴格的防疫措施勢必衝擊營運，也因此必須謹慎討論，關注疫情發展是否侷限在桃園。

此外，行政院會去年4月首度以「視訊」方式開會與六都縣市長或六都代表連線，行政院會是否因疫情嚴峻恢復視訊會議。行政院表示，目前出入行政院都要戴口罩、量體溫，各類會議也是全程戴口罩，並拉出社交距離，至於要不要恢復去年4月時的視訊會議，仍要密切關注目前疫情狀況，現在就是要全力把防疫做好，希望能平安度過這波疫情。

(工商 )