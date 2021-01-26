國內疫情升溫，民眾防疫意識升高，對服務業的防疫要求也更嚴謹。中保科技集團秉持客戶權益優先，強化了員工防疫SOP流程，除供應同仁口罩、酒精和乾洗手，口罩有需要就能替換，拜訪客戶前後酒精消毒，保護自己也保護客戶，乾洗手則是方便服務人員以備不時之需。

中保科技副董事長林建涵表示，「保護員工也能讓客戶安心」，在第一線服務的同仁是企業的根本，保護員工的健康狀況是公司的責任。

林建涵說，集團為快速因應疫情變化，即時採取合適應變措施。不論疫情怎麼變化，該提供客戶的服務絕不打折。但在第一線服務的人員角色非常重要 ，也因此集團要求服務人員遵守嚴謹的SOP流程，出勤前量測體溫，全程配戴口罩戴好戴滿之外，服務人員隨身準備酒精，消毒手部，降低接觸感染風險。

疫情因素加上農曆新年環境清潔需求，消毒服務需求爆增，中保科技集團「潔菌家」專業消毒備受市場好評，詢問度增加大約兩到三成，還有欲從海外返台過年的客戶跨海預下訂單。

中保科技表示，隨著疫情變化，拉升市場對臉部辨識系統控制門禁的需求，臉部辨識系統訂單明顯成長；此外「居家辦公」的需求對不少企業來說是新的挑戰，集團旗下的博訊科技自主開發「居家檢疫系統」，每兩小時線上打卡，結合GPS定位追蹤系統，方便業主對居家辦公同仁考勤管理。

中保科技表示，集團服務第一線全面警戒，作好把關機制，除了建立內部通報機制，隨時掌握人員健康風險狀況，有需要時會啟動居家辦公；同時，重要部門已完成異地辦公前置作業，包括備援人力、場地、系統設備都已就位，保護員工，確保公司正常運作。

(中時 )