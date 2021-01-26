空軍地勤運送萬劍彈。（軍聞社提供）

空軍今首次展示IDF掛載萬劍彈的操演，由中科院研製的萬劍彈，射程可達200公里，IDF可從台海空中遠距離對大陸東南沿海軍事目標進行攻擊，大幅降低遭擊的風險，是有效的制敵武器。

近月來，共機不斷進入我國西南防空識別區，IDF戰機一直負責台海領空防衛，空軍特別安排媒體到台南的第一聯隊，進行「國軍民國110年春節加強戰備」演練，並首度公開萬劍彈的「潛力掛載」；演練模擬「捍衛我西南領空」，執行「模擬戰時緊急編隊起降」、「任務提示」、「萬劍彈潛力裝掛」及「IDF型機維保作業」等課目，展現空軍戰力。

萬劍彈內含子母彈，可進行大面積打擊，因此研發代號取名「萬劍計畫」。據了解，萬劍彈的射程可達150到200公里以上，再加上內部裝有約100枚以上的次彈頭，可摧毀機場跑道，遲滯敵人的空中攻擊。

中科院斥資數十億經費，耗時多年研發的萬劍武器系統，因開發較晚，又加入了不少符合我國作戰需求的設計，也因許多設計「史無前例」，在研發過程中確實遭遇不少難題，進度不斷延後，期間還傳出美國施壓，要我量產數量減半等。去年9月，總統蔡英文到澎湖視導天駒部隊時，萬劍彈才首次公開亮相。

據了解，軍方編列約70億，量產約百枚萬劍彈。由於萬劍彈射程約200公里，如遇戰時，IDF不必飛到大陸領空，在台海中線附近，即可有效攻擊破壞福建、浙江、廣東等境內的軍用機場，遲滯解放軍的戰機攻台時機。

空軍一聯隊下轄台南、馬公兩個基地，兩處機場共有3條跑道，在台灣海峽縱深較短、且嚴峻的時刻，跑道數量能有效提升空中用兵彈性。

(中時 )