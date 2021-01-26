外送經濟夯，而且選擇越來越多，許多人乾脆足不出戶，天天訂外送。一名女網友表示，自己連訂了4個月的炒飯外送，而且因為吃慣了，都訂同一家，沒想到昨天收到餐點時，店家竟免費附贈她一碗湯，讓她超驚訝，不過照片曝光後，網友全歪樓。

原PO昨天在臉書社團《爆怨公社》發文指出，自己三天兩頭就訂「吳柏毅」(Uber Eats)，而且永遠都訂同一家，因為只有這家她吃得習慣，結果沒想到店家竟送她一碗青菜豆腐湯，還特別在訂單上寫道「蛋豆腐青菜湯請你喝，非常感謝你的支持，喜歡我們的炒飯」。

女網友PO出自己的訂單，不料網友一看到她的ID全歪樓。(圖/截自臉書爆怨公社)

但照片曝光後，網友全歪樓，原來從訂單可見，原PO的訂餐ID是「少女莞莞」，引起眾多網友暴動，紛紛留言回應「想到甄環莞莞」、「看到這莞莞一直想到莞嬪」、「如果我是外送員我就會說，莞嬪娘娘您的膳食，奴才從御膳房給您送來了」、「莞莞娘娘今天又吃同一家嗎」。還有人放話「聽說莞莞是正妹，趕快去朝聖」、「看到少女」、「人美真好」、「看完這篇，必須改ID了」。

對於網友的歪樓留言，原PO則忍不住澄清，對方並不知道她的長相，不是很理解為什麼單純分享就會被扭曲，而且她已經連續訂了至少4-5個月了。對於店家的暖舉，原PO雖然感動，但也表示，其實自己不太喜歡喝湯，而且吃得很撐。

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(中時新聞網)