來自七大工業國集團（G7）的69名歐洲議會議員25日首度連署致函美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本元首，呼籲G7國家挺身捍衛民主價值，在6月峰會中對北京採取強硬立場。此外，百餘名專家也準備致函歐盟，呼籲「至少暫時」終止歐中投資協定。

德國之聲報導，本次歐盟連署的主要發起人包括德國聯邦外交委員會主席呂特根（Norbert Rottgen）和美國共和黨籍聯邦眾議員岡薩雷斯（Anthony Gonzalez）。呂特根25日在推特上發布信函內容與連署名單，信中寫道，「中方所作所為前所未有地影響了全球政治和我們的社會，G7必須捍衛我們共同信仰的民主原則」，呼籲各國團結制定計畫，以「對抗中國不符國際準則的內、外部行動」。

這是G7議員首次聯名呼籲各國政府採取行動。信中還列出G7國家應對大陸主動出擊的5大領域，包括「國際組織改革、科技、人權、印太地區緊張局勢與新冠危機下的合作」。下次G7峰會6月將在英國舉辦，除7成員國和歐盟外，澳洲、印度和南韓也將首度受邀與會。

德國《法蘭克福匯報》報導，呂特根日前表示，大陸在印太區域選擇性運用國際法，遂行侵略行為，對國際秩序構成二戰以來的最大挑戰。他強調：「我們並不是想（與陸）敵對，而是主張採取現實態度」。呂特根也在信中說明：「我們希望在互惠、透明、負責任的基礎上，繼續與中方維持建設性關係」。

岡薩雷斯則稱，中共威脅是「這個時代最大的外交挑戰」，他以大陸在疫情爆發之初的做法、印太地區「充滿敵意的行為」，以及侵犯人權、濫用國際組織等狀況為由，呼籲G7國家合作抗中。

另一方面，《明鏡周刊》報導，超過100名中國問題及人權專家準備向歐盟機構發出公開信，批評歐中投資協定不僅「加劇歐盟對中國既有的戰略依賴性，且違反歐盟的基本價值」。專家認為，從北京「鎮壓香港民主運動、迫害維吾爾族、制裁澳洲，以及威嚇台灣」來看，中方不可能信守投資與貿易上的承諾，因此呼籲歐盟「至少暫時」終止歐中投資協定。

(中時 )