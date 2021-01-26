國立中興大學校長薛富盛（左），與正瀚生技公司董事長吳正邦，合作籌設研究學院。（廖志晃攝）

正瀚生技創新獎，農業生技領域獲獎學生。（廖志晃攝）

正瀚生技療癒溫室咖啡廳，26日啟用。（廖志晃攝）

國立中興大學與正瀚生技公司，將合作籌設研究學院，以新農業為核心招收碩、博士生，培育高階人才；興大校長薛富盛表示，未來興大中興校區與正瀚相鄰，雙方交流將更密切，也希望產業界出考題，學界找答案，共創雙贏。

薛富盛與正瀚生技公司董事長吳正邦，26日簽署合作成立研究學院；並且頒發總獎金107萬元的正瀚生技創新獎，給農業生技領域在學生，正瀚首獎基礎理論組得主台大唐政綱，應用創新組得主台大李淑君及歐易哲；正瀚生技療癒溫室咖啡廳也同時啟用。

吳正邦表示，台灣有地震、颱風，平原也不多，但是有全世界最頂尖的人才，發表的論文更是世界一流，因此，希望將來研究學院的碩、博士生，能夠將學術論文落實到產業界。

中興大學「正瀚研究學院」將由正瀚提供學院運作經費與實習場域，興大則負責師資規畫與課程訓練，未來獲准入學的碩士生每人每月有2萬元、博士生3至5萬元獎學金，希望吸引優秀青年投入高階農業技術研發。

薛富盛表示，興大在農業領域深耕百年，具有堅強的師資陣容與頂尖的農業技術，是國內農業人才培育的重要搖籃，也是政府的重要農業智庫；此次與正瀚生技共同籌設獨立的研究學院，希望透過創新的辦學模式，發揮加乘效益，讓高階人才投入產業所需的研發，帶動產業創新升級發展，為台灣的農業生技產業開創新的里程碑。

(中時 )