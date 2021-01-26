民進黨立法院黨團總召柯建銘今天槓上時代力量立委陳椒華，起因是經濟部原本承諾三個月內提出礦業法修正草案，之後卻沒有提出，陳椒華指出修法是蔡英文總統的承諾，但柯建銘卻回嗆總統甚麼時候承諾了？然而事實上，蔡英文總統過去至少三度承諾要修改礦業法。

立法院今日召開朝野黨團協商，會上陳椒華指出，經濟部原本承諾三個月內提出礦業法修正草案，之後卻反悔，根本沒有誠意，但蔡總統競選時承諾修改礦業法，因此提案請經濟部壓個時間提出礦業法修正草案，才有誠意，「總統早就承諾了，經濟部怎麼到現在還這樣推拖拉？」

此時柯建銘馬上回嗆「那陳椒華你說明一下，總統甚麼時候(承諾了)？你等一下說明一下好不好？」

隨後陳椒華舉證，2019年6月18日蔡總統就說會盡快完成礦業法修法。事實上，不僅蔡總統曾於2019年6月18日表示，礦業法修改是她承諾過的事情，她的承諾沒有變，希望本屆立法院最後一個會期(即2019年9到12月)可以完成修法，早在2017年6月24日，蔡英文在頒贈齊柏林導演褒揚令時宣稱，政府在規劃改革的方向，未來不只是整體的礦業發展要做政策環評，《礦業法》修正後，過去沒有做過環評的個別礦場，都要重新審查，以後的礦權展限案，也要做環評。而2019年12月5日蔡英文也再表態請立法院處理一下礦業法修正草案。

(中時 )