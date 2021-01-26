活絡實體經濟，金管會准更多元方式併購製造業。金管會26日宣布，將預告修正募發準則，放寬企業若要100％併購公司，申請發行股票等有價證券籌資時，若帳上還有大額現金，金管會不再「退件」，即准許企業可以用股票搭配現金，取得被合併公司100％的股權。

但被合併公司不得是「以買賣有價證券為主要業務的公司」，證期局副局長蔡麗玲表示，就是不歡迎是併購投資公司，必須是併購有實體生產的製造業，才有助實體經濟。

為推動創新板與戰略新板在今年第三季開板，金管會26日公布，將修正六項法規及五項函令，將預告30日，在第一季完成，第二季完成系統設置，第三季即會開板，兩塊新板在開板一年內，希望各有10家新公司掛牌。

且證期局明訂，創新板的股票等同於「上市股票」，戰略新板股票則等同於「興櫃股票」，大部分規定就比照上市及興櫃股票，只是因為考量到流動性及風險性，會在公募基金投資部分，未來將由投信公會討論出合適的投資比率限制。

另外，就是因應業者建議，現行很多併購案要申請募資時，若公司帳上保留較多現金，超過母公司業主之權益的40％，或當次申報現金增資或發行公司債募集總金額60％，就會被證期局認為現金未能有效運用，又來申請募資，就會被退件。

但企業反應現行併購案中，希望以現金搭配股票，所以才會有比較多的現金，所以金管會亦在這次修法中，開放企業為了併購而籌資時，若帳上有比較多的現金，將不適用退件條款。

(工商 )