台灣LG電子持續傾聽消費者需求，2018年在台推出LG免曬衣乾衣機，帶動台灣乾衣機市場成長15倍。 2021年隨著國人健康意識的提升，面對消費者對健康生活的期待，台灣LG電子今（26）日宣布推出LG免曬衣乾衣機16公斤新品，容量升級可輕鬆放入更多衣物、寢具、織品或玩偶，110V電壓可安全地在室內使用。同時更可配合使用需求，搭配LG蒸氣滾筒洗衣機或Miniwash迷你洗衣機堆疊使用，支援LG ThinQTM App遠端操控，可從雲端下載更多衣物護理模式，帶給消費者更好的家庭生活與生活品質。

傳統曬衣行為容易受天候影響，且冗長的曬衣、收衣流程更是耗時、費工又費力，除此之外，洗乾淨的衣物曝曬於戶外更容易遭受空汙、異味、蟲害等二次汙染，晾於室內又易提升室內濕度，且造成棉絮滯留，提高皮膚過敏、呼吸系統疾病等可能性。全新LG免曬衣乾衣機導入最新健康觀念，以研究方法實證，不僅能協助消費者擺脫曬衣勞務，更貼心為全家健康把關，提供更多元的衣物護理方案。

台灣LG電子委託第三方公正檢驗機構─台美檢驗所，針對在陽台、室內房間以及LG免曬衣乾衣機的三種不同條件下進行乾衣測試，並將乾燥後的衣物進行細菌含量檢測。數據結果顯示，與LG免曬衣乾衣機乾衣後相比，室外曬衣的衣服細菌含量為1.25倍，室內晾衣的衣服細菌含量更高達5倍。LG免曬衣乾衣機能有效降低衣物乾燥後的含菌量，避免清洗乾淨的衣物受到二次汙染，採用Heat Pump除濕式乾衣技術，以50°C至60°C中低溫溫和烘乾，並經過BAF英國過敏協會認證，可有效消除99.9%的細菌及過敏原，確保衣物及寢具清潔與乾爽，同時恢復其蓬鬆柔軟，讓消費者享受衣物品質與舒適外，更守護全家大小的健康。

有別於一般瓦斯式、電熱式烘衣機以高達70°C 至80°C的高溫烘衣，LG 免曬衣乾衣機採用「Heat Pump除濕式乾衣技術」，以50°C 至60°C的溫度除濕乾衣，相較於傳統熱風式乾衣原理，可大幅度減少衣物變形，更可避免衣料結構因高溫而被破壞，維持衣物蓬鬆柔軟。LG 免曬衣乾衣機更可透過擁有BAF英國過敏協會認證的乾衣殺菌行程，有效消除99.9%居家塵蟎。此外，LG 免曬衣乾衣機配備獨家雙重極細密濾網，透過乾衣機滾筒快速轉動，聚集殘留於衣物中的棉絮或毛髮灰塵，達到中低溫殺菌後的第二次清潔，健康衛生都能得到更全面的防護。

LG 免曬衣乾衣機使用110V台灣標準電壓，插電即可啟動使用。透過雙迴轉變頻壓縮機運作，LG免曬衣乾衣機不會對外排放濕氣與熱氣，完成乾衣流程後，只要將設置於機體上方的集水盒取出倒水即可，不只降低使用門檻，安全度也大幅提升。

LG 免曬衣乾衣機採用雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，兩者皆享有十年保固，其中的核心技術─LG 雙迴轉變頻壓縮機相較於市面上其他定頻壓縮機，耗電量可大幅減少32%，以台灣夏季電費換算，每次乾衣的電費不到5元；LG 免曬衣乾衣機同時擁有「智能感測乾衣」功能，可隨時偵測筒槽內衣物的濕度並自動調整乾衣時間，不僅能避免衣物過度受熱而損傷，發揮最佳乾衣效能，省時更省電。

LG免曬衣乾衣機獨家的堆疊設計，可堆置LG蒸氣滾筒洗衣機及迷你洗衣機。9公斤免曬衣乾衣機可堆疊2公斤Miniwash迷你洗衣機及9公斤至19公斤蒸氣滾筒洗衣機，16公斤免曬衣乾衣機則可堆疊2.5公斤Miniwash迷你洗衣機及16公斤至19公斤滾筒洗衣機，選擇更靈活。

LG ThinQ 智慧家庭連網技術，可讓消費者隨時透過手機或其他行動裝置，下載新增的乾衣行程。LG免曬衣乾衣機同時首創「Smart Pairing 智慧行程配對」，消費者只要將LG蒸氣滾筒洗衣機與LG 免曬衣乾衣機透過ThinQ串聯，即可在選定洗衣行程後，同步設定適合的乾衣行程，讓洗衣乾衣更便利。LG 免曬衣乾衣機在台推出16公斤容量升級版-冰磁白（WR-16HW），建議售價 NT$49,900，將於 2021 年2 月1日正式上市。

(科技)