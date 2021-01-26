「YYsports公益棒球教室」前進基隆家扶中心，YYsports寶勝國際藉由秉持企業社會責任與肩負基層棒球推廣決心，藉由「YYsports公益棒球教室」推廣、以及迷你棒球器材捐贈，攜手合作夥伴「眠豆腐SLEEPY TOFU」豆腐床墊捐贈暖心回饋，讓孩子們歲末冬季一起溫暖起來。

這次YYsports公益棒球教室邀請前千葉羅德左腕陳冠宇、響尾蛇旅美小將陳聖平出席，兩人貼身且親切的指導「家扶Enjoy社區棒球隊」小朋友，把自身高超的棒球技巧深入淺出，並在年前與孩童們進行歡樂溫馨的棒球交流。

成立於2018年的「家扶Enjoy社區棒球隊」，目前隊內已有60餘名孩童。期望這個球隊不僅只給予基隆熱愛棒球的弱勢孩童們成長舞台，更盼持續努力擴大運動基層人口，進而提升家鄉基隆的運動風氣。

基隆家扶中心督導陳志銘表示：「起初是希望家扶的孩子們能夠有正常的休閒嗜好，避免他們進出不良場所，後來因為基隆基層棒球人口少，所以只要對棒球有興趣的孩子都可以加入，希望慢慢擴大基隆基層棒球人口。」

這次公益棒球教室由陳冠宇主要指導、陳聖平擔任助教，兩人透過迷你棒球與棒球隊小朋友進行交流，陳冠宇表示：「迷你棒球強調藉由玩樂方式享受棒球的樂趣，也讓我想起過往打棒球的樂趣。」陳聖平則說：「迷你棒球的安全性讓小朋友完全放開手腳，希望能讓棒球的種子及早在小朋友的心中發芽。」

陳聖平（左）親切的指導「家扶Enjoy社區棒球隊」小朋友。（寶悍運動平台提供／廖德修台北傳真）

關於本次捐贈公益夥伴眠豆腐，過往即熱心公益、關懷社會，經常捐助物資予弱勢或基層單位；但先前捐贈對象多以勵馨基金會、警消單位及基層的學生棒球隊為主。這次能透過與YYsports寶勝國際的合作，向家扶基金會進行捐助，也是一次新的嘗試，能有這樣的機會眠豆腐感覺非常榮幸非常開心。

眠豆腐是從零開始設計，把床當作科技產品來開發的床墊品牌。研究國內外數十種產品，打造了無數個原型，再透過大量使用者測試，誕生出床墊界的混血兒。

一年銷售破萬張的眠豆腐，擁有95%以上的滿意度。極少數的退貨產品，也堅守「出廠不再賣」的信譽原則，會在原廠專業整理成幾乎新品的狀態，全台找尋合適的公益捐贈對象，讓更多人有更美好的睡眠。

「YYsports公益棒球教室」前進基隆，指導指導「家扶Enjoy社區棒球隊」。（寶悍運動平台提供／廖德修台北傳真）

迷你棒球為世界棒壘球總會（WBSC）近年的推廣項目之一，分為U8（8歲以下）與U10（10歲以下）兩個組別，讓5至10歲的學童在安全的環境下玩棒球，它的核心價值是「有趣即根本」（FUNdamentals），讓小朋友透過玩樂享受棒球的樂趣。

(中時 )