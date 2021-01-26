中港溪年度元宵盛事「炮炸邯鄲」，相傳能驅疫避邪、迎接財運，今年因應疫情影響，以防疫為優先，「炸邯鄲」決議延期，計畫延至農曆3月15日邯鄲爺生日辦理，但若疫情未趨緩，將視情況取消。而「炸邯鄲小勇士體驗營」也一併延期。

竹南鎮元宵民俗「炮炸邯鄲」流傳超過百年，為當地傳統民俗，中港炮炸邯鄲爺由打赤膊、穿紅短褲、手持天罡掃的4名勇士，扛起「玄壇元帥」神轎遶境，接受炮震洗禮，日治時期曾遭禁止中斷，在地方人士奔走下才恢復舉辦。

今年因應疫情影響，26日宣布延期，慈裕宮主委陳萬典表示，配合政府防疫政策，今年炸邯鄲決定延期，計畫於農曆3月15日邯鄲爺生日舉行，但疫情若仍為趨緩則將取消。

陳萬典指出，決定延期讓地方備感不捨與無奈，但防疫為優先，百姓生命安全最重要。此外，搭配炸邯鄲文化，為親子辦理的「炸邯鄲小勇士體驗營」也一併延期。

(中時 )