和順國小走讀台東，娜路彎酒店贊助師生住宿鄉。（娜路彎提供）

嘉義縣義竹鄉和順國小老師林穎慧，今天帶領16名學童走讀台東，一步一腳印，參觀了西部少見的奇岩海岸地形，及卑南遺址公園的神祕史前巨石，小朋友說大太陽下走路很累，不過沿路有民眾為他們加油，就不覺得辛苦；林穎慧特別感謝娜路彎大酒店贊助師生住宿。

和順國小老師林穎慧帶領3到6年級16名學童，挑戰走讀全台18縣市，26日越過中央山脈來到後山，用雙腳認識這塊土地，首站在富岡地質公園，也就是俗稱小野柳，林穎慧說，西部海岸多為沙岸，與東部岩岸迥異，可以讓小朋友印證課本上的知識，見識大自然的鬼斧神工。

一行人接著走過台東美術館及卑南、南王等原住民小學，最後到了卑南遺址公園，讓學童透過實地驗證課本裡的史前巨石遺跡。小六學生蔡旭涵說，台東的太陽很熱情，大家走得汗流浹背，非常累，還好路上有人加油打氣，讓他們又有了動力。

林穎慧指出，該校走讀課程邁入第5年，起初從自己家鄉開始，走讀義竹鄉22個村庄、嘉義縣18個鄉鎮、全國18個縣市也已走完1遍，每次走讀，妻子兒子都同行，幫忙照顧學生。

這次台東走讀活動，林穎慧感謝娜路彎大酒店贊助他們師生住宿，還提供泡湯，洗去1天的疲憊；娜路彎集團副董事長林峰銘也對小朋友的走讀勇氣非常佩服，讀萬卷書不如行萬里路，祝福師生們收獲滿滿。

(中時 )