繼進軍環球購物中心後，悠遊付再度插旗百貨商場，即日起至3月31日，在全台ATT使用悠遊付支付，即可獲得雙重回饋，最高回饋率達12%，會員可趁農曆年外出用餐、大賺回饋。

即日起至3月31日止，在全台ATT使用悠遊付支付，單筆消費滿1,000元，即回饋100元悠遊付儲值金，每帳戶最高回饋500元，贈完為止；若將悠遊付綁定信用卡支付，還可再享單筆消費滿200元回饋20元悠遊付儲值金(單筆消費不累贈，每帳戶最高回饋100元，贈完為止)，相當於單筆消費滿1,000元即可拿到100+20元的儲值金回饋，回饋率達12%。

悠遊付上線滿1年成績斐然，會員數已逼近80萬人，居業界第五，交易金額、儲值金額也都呈現快速成長的態勢，悠遊付也積極拓展各類型消費場域的通路，除了小額的超商、超市、計程車、商圈微店外，線上的電商通路及高單價的飯店、百貨通路也皆陸續佈建，加上獨有的交通支付，使用悠遊付可讓你在食衣住行的支付體驗都更為提升。

(科技)