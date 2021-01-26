史上最長都更案三圓建設正義國宅都更「Diamond Towers」放話擬邀新光三越進駐經營精品商場，新光三越集團副董事長吳昕陽26日對此不多做回應，他表示，東區商圈還是有發展空間，疫情年相對很多機會，從未放棄開新店，光是去年全台就有超過20個案子正在評估，有進一步訊息一定會發布。

吳昕陽說，去年上半年因為疫情因素，業績表現大幅衰退，但下半年急起直追，2020年周年慶檔期業績達到203億元，成長2％，也是有史以來最好的成績，儘管全年來客數減少，但會員提袋與黏著度提升，去年有85％消費貢獻來自會員，且會員數一年增長3成、約來到240萬會員，使得2020業績達807.7億元，年增近0.3％，超越2019年再創新高紀錄。

吳昕陽指出，今年2021三大策略包括「新事業、新顧客、新渠道」，將持續透過數位化擴大廠商聯盟資源並跨出自屬線上平台與實體店，無論是線上線下都跨出，以迎來新顧客、新事業與新平台所帶來的經濟效益，目標業績上看成長約2％、挑戰821億元。

吳昕陽說，經過去年之後，新光三越勇於面對挑戰的能力更強，今年最重要仍是要把「安全」做好，他說，從去年至今都是戰戰兢兢面對，無論是對員工、消費者、股東、合作夥伴等，他親自主持的防疫小組會議至今已開了45次，且因為疫情少了觀光客，但多了海外歸國人士，以及本地客成長，去年12月下旬已經先行提升防疫規格，目前已經進入「防疫2.0」階段。

今年改裝、導入新品牌等仍是業績成長的動能，去年因疫情關係，改裝腳步較緩，今年則恢復進度，全台共有近30個改裝項目，其中信義新天地4館就有14~15個改裝計畫，包括A11三樓引進橘色集團旗下早午餐店M one cafe取代傑米奧利佛義式料理、A9開McQueen潮流時尚大店等均將陸續在首季登場。

(工商 )