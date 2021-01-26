星火原創大賽決賽評審，邱振哲（左起）、林明陽、丁曉雯、楊子鋒、王翰。（星火映畫提供）

夯曲〈太陽〉原唱邱振哲、丁曉雯、林明龍等人日前受邀擔任「第一屆星火原創音樂大賽」決選評審，邱振哲在現場獻唱〈太陽〉為參賽者加油打氣，自認是「嚴肅型」評審的邱振哲以過來人經驗分享比賽甘苦談，出道至今參加過大大小小超過50幾場音樂比賽，堪稱是「比賽達人」的他，被問到自己有無比賽必勝S.O.P？邱振哲竟回：「我比賽從來沒贏過！」坦言每次比賽都是「鎩羽而歸」槓龜，從來沒有得過獎的他儘管遺憾，但也因此悟出「勤能補拙」的真理。

他曾經在比賽中遇到過最殘忍的評審評語是「以你這樣的能力法無法在業界撐下去，更不可能成為一個歌手」，當時對他很打擊很大，回家難過了一天，不服輸的個性又開始拿起吉他開始寫歌，「轉眼間10年過去了，我依然還在這，也因此透過我的例子特別跟現場的參賽者分享心得，當你有能力用實力反擊，所有再殘忍的話語與批評，也已無需在意了。」

他分享過去曾經因為簽經紀約而吃虧，因此被冷凍長達7年，特別把「簽人」這件事比喻為「結婚交往」，更看做是「是要負一輩子的責任的」，那般重要的心態去看待，他表示：「簽新人這件事情目前還不在我的計劃之內，加上對於簽約這件事我的態度是謹慎再三，除非我有十足的把握，不然不願誤人子弟，我要簽，我就會傾盡一切去做，而不是先把人簽下來放著等機會。」

(中時 )