台北市大安區龍圖里長蕭萬居，涉嫌與里幹事、鄰長、水電裝潢業者共謀，製作不實發票詐領里補助經費約140萬元。台北地檢署25日約談蕭等5人到案，並對蕭聲押禁見，台北地院審理後，認為檢方已掌握相當事證，今（26日）裁定80萬元交保，覓保時間至晚間10點半。

裁定理由指出，蕭雖涉貪汙重罪，且有逃亡、勾串及再犯之虞，具有羈押原因，但審酌檢方目前應已掌握到足夠多事證，案情晦暗危險性較低，遂裁定具保80萬元，限制出境、出海8個月，限制住居，並禁止與本案相關證人、共犯聯繫等強制處分代替羈押。

檢調調查，2015年至2019年間，蕭萬居與淯展包裝潢水電工程負責人許嚴仁、佑通資通綠能有限公司總經理張同宇共謀開立不實發票，詐領里鄰建設服務經費、第二殯儀館回饋地方經費共90多萬元；蕭經營「別緻咖啡坊」，也自行開立發票請領里鄰建設等相關補助，涉嫌獲取40多萬元不法利益。

蕭萬居另於2018、2019年間涉嫌找人頭擔任社區龍圖協會講師、志工，詐領授課經費1萬多元。

(中時 )