今有4架共機進我西南空域，其中2架是慢速機，2架戰機。空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機，1架運8遠干機，2架殲-10戰機，侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
昨天有1架共機進我西南空域，前天有15架各型共機，包括2架運8反潛機，2架蘇愷-30、4架殲-16、6架殲-10、及1架運8技偵機；大前天則有13架，包括有1架運-8反潛機、8架轟-6K長程戰略轟炸機及4架殲-16戰鬥機。
(中時 )
今有4架共機進我西南空域，其中2架是慢速機，2架戰機。空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機，1架運8遠干機，2架殲-10戰機，侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
昨天有1架共機進我西南空域，前天有15架各型共機，包括2架運8反潛機，2架蘇愷-30、4架殲-16、6架殲-10、及1架運8技偵機；大前天則有13架，包括有1架運-8反潛機、8架轟-6K長程戰略轟炸機及4架殲-16戰鬥機。
(中時 )
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