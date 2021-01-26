大甲警分局實施防搶實警演練，歹徒被壓制在地。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

分局長李建興帶領同仁暨新光銀行全體員工，宣導春節期間應注意之重點工作。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局實施防搶實警演練。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

農曆年節將屆，金融機構易成為歹徒覬覦目標，台中市大甲警分局為宣示防制強盜、搶奪案件決心，於大甲區新光銀行實施防搶實警演練，搬出「太子神童爺」降駕銀行，並持耳溫槍對歹徒勸誡，創新做法令人耳目一新。

大甲警分局近日假新光銀行實施防搶實警演練，藉由逼真實境搶劫過程，除提升金融機構行員危機應變能力，並強化員警執勤警覺攔截圍捕組織動員的機動性，以及展現警網快速反制能力。

大甲警分局表示，為避免演習過程流於陳年老套，特別於劇情中加入持槍歹徒於脅持銀行行員遭警方圍捕過程，警方心戰喊話「舉頭三尺有神明」，持槍歹徒原本不以為然，卻見到「太子神童爺」降駕銀行，「太子爺」並持耳溫槍對歹徒勸誡，創新亮點增添樂趣。

大甲警分局並將演練過程剪輯成短片上傳，供民眾觀看以加強防搶意識，深獲肯定，並於片尾由分局長李建興帶領同仁暨新光銀行全體員工，宣導春節期間應注意之重點工作。

大甲警分局並至轄內各金融機構向金融機構及民眾進行宣導，並就預防被搶(竊)措施特提出呼籲如下：

一、強化金融機構硬體措施： 設置障礙物能減少歹徒脫逃成功及 犯案意願，例如採封閉式櫃檯，防止歹徒侵入犯案，並在空間視線的考量方面，機構由內往外看視線要良好，由外向內窺視則避免令外人一覽無遺。另存放大量錢鈔之金庫及保險櫃，宜獨立且有隔斷閉鎖之設計，切勿貼牆而立，以強化金庫安全。

二、加強金融機構員工訓練： 甄選新進員工，宜注意其品操及有無前科紀錄，預防員工監守自盜、內神通外鬼。在上午及晚間金融機構營業前後，先檢查各種系統及設施有無故障、異狀及空間轉角有無外人藏匿。另遇有民眾提領鉅款時，應以主動服務的態度，詢問其是否需要代為通知警察人員護鈔，並提醒其注意是否有人跟隨。

三、另協請針對臨櫃提領新臺幣30萬元以上之民眾，務必實施關懷提問，必要時通知轄區派出所派員前往協助，以有效阻斷民眾遭詐騙的可能。

大甲警分局指出，讓民眾平安、如意歡度春節，分局置重點於防搶、肅竊、防詐騙、保護青少年安全、關懷弱勢及獨居老人等春節期間受關注議題，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為要求主軸，另積極推動舉家外出住居安全維護、協助逃家青少年返家團圓等為民服務事項，並結合民力運用，增進良好警民關係，讓大眾充分感受警察之服務熱忱，讓民眾「安心」過好年。

(中時 )