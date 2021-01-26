苗栗縣政府將於28日起辦理為期4天的公私立中等學校暨國民小學聯合運動會，但受疫情影響，且為保障選手參賽權益，賽程決定持續，但取消辦理開幕典禮，並採高規格防疫措施，防疫全力做到滴水不漏。

今年聯合運動會將有1500多位選手參賽，將選拔優勝選手代表苗栗縣參加4月份的全國中等學校運動會及5月份全國小學田徑錦標賽。因應疫情影響，縣府將取消運動會開幕典禮，會場採高規格防疫措施，要求各單位報到以團進團出及實聯制方式管理、現場採單一出入口動線，落實分散分流並擴大社交距離，並且加強場地環境消毒頻率、設置紅外線熱像測溫儀進行體溫篩檢，另除選手比賽時間外，入場人員須全程配戴口罩。

另，縣府教育處仍在研議冬令營、寒假課業輔導，會在校內嚴加落實防疫措施，另校園則維持室內活動場域禁止，僅開放戶外場所，教育處長邱廷岳表示，每日高度關注中央流行疫情指揮中心指示，以及疫情狀況檢討各項防疫作為，以隨時因應。

(中時 )