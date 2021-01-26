國立暨南大學划船隊出任務，恢復埔里鎮杷城大排清新風貌。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮河川生態保育協會，維護環境清潔。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮杷城大排，是許多人童年時戲水的好去處，也是重要的排洪設施，近年卻有缺乏公德心的民眾任意丟棄垃圾；埔里鎮長廖志城號召清理水域，河川生態保育協會和暨南大學划船隊共襄盛舉，恢復水流清新風貌。

廖志城指出，杷城大排經埔里鎮河川生態保育協會定期協助清理，及國立暨南國際大學定期針對水質、生態等進行檢測，並且積極宣導鎮民共同維護環境，杷城大排雖然已經較以往乾淨，無奈還是有少數民眾傾倒垃圾的情形發生；在農曆春節年前，再次清理杷城大排，希望讓春節返鄉的鄉親及到訪的遊客，除了欣賞埔里山城優美的風景，也能感受到清淨的水環境。

暨南大學划船隊由科技學院院長蔡勇斌、體育組長林展緯帶領，共有16位隊員到場協助，而水流較淺的地方，則由埔里河川生態保育協會的志工們協助，總共撿拾6大袋的垃圾，其中還有發現廚餘等家戶垃圾，多數是飲料空瓶。

廖志城提醒民眾，不要隨手丟棄垃圾，造成髒亂也破壞生態環境，目前，埔里鎮有40隊環保志工隊，約1000多人無私奉獻，共同維護公共環境的整潔，請民眾勿因一己之便，破壞眾人努力的成果。此外，埔里清潔隊為體恤上班族倒垃圾的麻煩，在每周三、五晚間，提供5個定點收運垃圾服務，請民眾多加利用。

(中時 )