花蓮縣府減少民眾在花蓮市區找停車位的時間，將路邊收費停車格及周遭停車場建置智慧停車及導引系統，預計28日起至2月2日於中山路及公園路段進行分區施工，屆時封閉雙向對邊的路邊收費停車格並管制不能停車，以利工程順利進行。

花蓮市區約1300格路邊收費停車格，每逢假日一位難求，花蓮縣府日前向交通部申請補助辦理「花蓮縣智慧停車及導引系統建置計畫」，中央補助經費加上縣府配合款，共約1750萬元，建構智慧停車導引平台，包含智慧停車及導引系統，讓民眾快速找到停車格，降低汽車碳排放量。

花蓮縣府建設處預計在本月28日起至2月2日，上午8點至晚上11點，在花蓮市區道路進行分區路邊停車格感測器埋設工程，分別為28日在中山路的民國路至中正路段，29日在公園路的中山路至明禮路段、2月1日在中山路的公園路至重慶路段，2日在中山路的重慶路至南濱路段，六日不施工。

建設處提醒，施工期間民眾請勿將車輛停放在施工路段的收費停車格，且行經施工路段時，依指示行駛並減速慢行注意安全。

(中時 )