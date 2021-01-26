2021年全國運動會將在新北市登場，為爭取首屆電競項目好表現，市府26日啟動選訓作業，遴選出最佳代表隊選手，整合中市學校電競活動，鼓勵校園盃、校際盃賽事，選手切磋及戰術溝通，以賽代訓提升電競選手競爭力。

台中市府運動局與台中市體育總會電子競技運動委員會舉行「電競代表隊選手選拔說明會」，邀集發展電競項目的大專院校及高中共同交流，運動局長李昱叡指出，2021年全國運動會首將電子競技納入比賽項目，結合校方資源，及早展開組訓、遴選選手。

運動局指出，台中市致力發展電競產業，去年舉辦大型電競社群活動「WirHouse 2020電競社群全國派對」及「台中市英雄聯盟市長盃」等多元活動，打造電競友善城市。

市府27日將與修平科技大學共同主辦「2021台中市金隼盃高中職電競爭霸賽」線下決賽，支持各校栽培電競新秀。

運動局強調，台灣電競族群多達700多萬人，更是全球觀賞電競遊戲流量排名第5的國家，電競不僅是遊戲，更是一項運動與經濟產業，電競在2017年正式納入運動產業，並在2018年印尼亞洲運動會列為表演項目，台中市逐年建立中部地區電競產業的發展基地。

今日包括運動局長李昱叡、市議員、台中市體育總會電子競技運動委員會主任委員江肇國，以及弘光科技大學、修平科技大學、僑光科技大學、嶺東科技大學、明台高中、青年高中、宜寧高中、致用高中、慈明高中等9校代表均到場交流研討。

(中時 )