國民黨榮譽主席連戰次子連勝武被平面媒體踢爆11年婚姻亮紅燈，疑似背著空姐妻子路永佳及3子女，與一位身材高挑又骨感的正妹曖昧約會，最後還回到女方住處過夜。稍早與連家關係密切的國民黨立委李德維，也現身接受媒體訪問，隔空勸好友連勝武把問題處理好，也鬆口透露路永佳與連勝武，還有公婆間相處狀況。

國民黨立委李德維與連家關係密切，曾替連戰輔選，後來還與連勝文成為好友，也是第一個鼓勵連勝文參選國民黨中常委的人。如今連勝武爆出桃色緋聞，李德維稍早接受《台視新聞》訪問，稱連勝武對朋友家人都非常好，坦言現在狀況到底怎樣他也不太了解，但還是勸好友把事情處理好就好。

連勝武情定華航空姐 爽朗笑容人緣好

據悉，路永佳平日與連勝武感情不錯，跟公婆更是相處融洽，李德維聽完點頭說自己平常也都會遇到夫婦倆，家庭生活和樂融融，「對，他們3個小孩，所以我說其實都處得非常好，你看他們平常家庭生活也非常好。」

連勝武2010年情定交往4年的華航空姐路永佳，兩人結婚11年，夫婦感情恩愛育有3子女，未料今日卻爆出連勝武與一位外型亮麗的高挑骨感妹親密約會，還回到女方香閨過夜，至今連勝武尚未回應，路永佳則表示不清楚狀況，但會一起跟連勝武面對。

(中時新聞網)