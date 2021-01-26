現代人普遍有保險觀念，「保個萬一，以備不時之需」。不過大陸河南卻發生一起保險詐騙案，一名不識字的老婦人在保險業務推銷下，10幾年內，前前後後花了240萬元人民幣（約1038萬元台幣）購買保險。女兒得知此事後，因懷疑母親遭受詐騙，竟「臥底」進入保險公司調查一年，揪出驚人真相。

根據《搜狐網－奇娛樂》報導，大陸河南一名王姓女子發現母親自2004年以來花了240萬元人民幣購買保險，其中包括了賣房、賣車、存款，以及向親友借的錢。由於母親根本不識字，王女懷疑母親遭業務所騙，為了釐清真相，決定應聘同一家保險公司，進入內部暗中調查。

王女潛入保險公司「臥底」一年後，終於從母親的保單上看出端倪，她發現母親的人壽保單都是由一對中年夫妻經手，常常上門找上母親推銷保單。但母親不識字，根本對自己買什麼保單都不清楚，還連家人的份都一起保了。

直到王女入職後才了解，按公司規定，投保人都必須自己簽字，但不識字的母親又如何簽名？原來保單上的簽名則是由業務先騰寫好，再讓老婦人描上去，並要求老婦人把證件、戶籍謄本交由她們保管。這對業務還囑咐老婦人，「不要告訴子女，年輕人不懂保險。」

王女得知一切真相後，憤怒將此事爆料給媒體，並要求保險公司退還非家人親自簽名的所有費用。保險公司負責人表示，目前已在著手調查是否有違規情形，同時也安排三方人員進行協商。

(中時新聞網)