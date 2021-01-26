【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

高雄市議員黃捷罷免案2月6日舉行投票，今（26）日黃捷與民進黨立委、議員一起站上街頭，宣傳反罷免，呼籲鳳山鄉親2月6日一定要出來投「不同意罷免」票，而黃捷也強調「從頭到尾都沒有做錯事情」。這句話讓網友怒了，直呼黃捷這段時間以來不反對萊豬、消費亡者不敬長者、嗆鳳山人不會寫「鳳」字，難道這些都是對的嗎？

今日上午7點，黃捷與民進黨立委許智傑，以及議員陳慧文、林智鴻、張漢忠、陳致中，還有在地里長，大陣仗站路口宣傳反罷免，黃捷受訪時表示，自認從頭到尾都沒做錯事情，正常問政、認真為民服務，希望鄉親可以看到他們的努力，別讓高雄淪為報復性城市、回歸民主運作。

黃捷這個說法引起網友不滿，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就發文表示，難道黃捷這番話，是認為這場罷免案的成立，都是選民的錯嗎？當初到底是誰嗆鳳山人不會寫鳳字？是誰在萊豬表決時落跑？又是誰在網路上消費亡者？做過這些事的人，竟然好意思說自己沒有做錯事情？

該粉專的貼文引來網友討論，紛紛表示「零檢出落跑，罷掉妳剛好」、「萊劑零檢出表決落跑，高雄市負債總額降低、償還計畫報告也不關心，這麼關心香港，去香港慢慢撐」、「不認錯就送她去認錯」、「她若是一個有羞恥心的人，就不會有以上的那些行為跟言論了」、「他當然沒做錯事，因為她根本就沒在做事」、「連自己錯在那裏都不知道，真可悲」。

(中時新聞網)