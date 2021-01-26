台中市太平區一江橋下，23日傳患思覺失調症34歲周姓女子，疑因酒後遭鹹豬手不甘，涉嫌持打火機縱火，導致53歲陳姓男遊民嚴重灼傷約30％，經救護車送醫治療，25日仍宣告不治，案發時周嫌曾至大里區1處公共電話亭撥報案電話，警追查突破周嫌心防，坦承縱火燒死陳男，26日依殺人罪嫌移送，並聲請羈押。

太平警方調查，陳姓死者離家10多年，長期在太平區一江橋下逗留，23日清晨經人報案指稱，發現被燒傷，並倒臥在燒黑的床墊旁，仍有一絲氣息，送醫救治但燒傷程度嚴重，最後仍不治，警方發現，案發前接獲1名女子打電話報案，發話地點是緊鄰的大里區，相當可疑。

警方指出，周女與陳姓死者及另2名友人，於22日晚間7點相約一江橋下飲酒，酒過三巡，廖及陳姓友人先離去，留下陳姓死者與周嫌，事後2人發生口角衝突，趁陳姓死者熟睡之際，周涉嫌持打火機對死者所蓋棉被點燃，瞬間大火延燒，見陳哀嚎不斷，遂行離去。

周女向警方供稱，陳姓死者當時要求她去超商買酒，疑因大小聲怒罵並伸鹹豬手亂摸她，一時氣不過，才憤而縱火，但她良心過意不去，案發翌日清晨，再度回到案發地點，發現陳遭灼傷趕緊回大里區附近打公共電話報案。

警方表示，陳姓死者家屬稱陳姓死者離婚後，獨自1人在一江橋下居住10多年，家人與死者已多年未聯絡，對於陳死亡一事無任何意見，警方已報請檢察官相驗，並諭令周嫌以殺人罪聲請羈押。

(中時 )