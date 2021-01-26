入冬後國內新冠疫情擴大，金控神經緊繃。中信金控26日指出，已啟動金控及子公司擬定「重大傳染病事故持續營運因應計畫」，而且近期因應國內感染確診案例數增加，為應變疫情升溫可能造成的風險，已啟動四大防疫措施。

中信金控指出，鑒於疫情快速發展，為維繫集團業務持續營運，中信金控已啟動集團各公司參照中央流行疫情指揮中心「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」及中信金「重大傳染病事故應變計劃」，完成重大傳染病事故持續營運因應計畫，以即時採取階段性之應變措施。

中信金控強調，近期因應疫情也已採取四大防疫措施：一、人員交流管理：包括限制跨棟交流、減少實體會議、互動訓練以及外部人員之出入管制。二、職場休閒設施、員工餐廳及社團活動管制。三、員工上下班分流管理：採取三班制及彈性班別。四、居家辦公／異地備援之前置作業全數底定，並已啟動部分高風險單位居家辦公，未來將因應疫情發展需要，適時啟動必要之相關作業。

中信金控指出，自2020年以來即持續採取不同防疫措施，包括：啟動各辦公大樓防疫動線及門禁管制、各單位指派專人每日統計回報健康狀況、落實預防感染防疫措施。

(工商 )