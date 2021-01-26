國際油價重心顯著抬升，烘托乙烯、苯原料價格上漲，加上總體SM裝置近期開工負荷有降，供應略有偏緊；在成本、供需抬升，廠家挺價意願明顯，且市場低價貨源難尋，SM現貨行情短線反彈走堅。台化(1326)、國喬(1312)、台苯(1310)營運加分。

分析師表示，市場原本預期第一季下游需求將季節性走弱，SM將步入快速累庫階段；惟大陸近期部分非一體化裝置因虧損嚴重而停車，而海外美金貨源抵港數量較少，近期華東主港累庫不及預期，處於同期偏低水平。

據悉，大陸常州新陽2套30萬噸/年苯乙烯裝置因公共配套原因短停，其中一套計劃2天內重啟，另一套計劃停車半個月；韓國LG麗水因先前乙烯裂解裝置停車，導致SM原料外採降負荷，目前年產20萬噸、30萬噸SM裝置開工率僅6-7成；總體SM裝置近期開工負荷有降，供應略有偏緊。

此外，EPS、PS和ABS是SM主要三大下游產品，其市場供需情況對SM價格存在較大影響。大陸近期ABS煉廠開工率102.4％;PS開工率73.5％；EPS開工率57.6％，三大下游產品開工率整體小幅提高，需求短期有所回暖，支撐ABS、PS報價止跌反彈。

不過，大陸近期疫情局部重燃，尤其是華東、華北、東北地區有一定代表性的增加態勢，而這些地方正是SM主要產銷地，相關下游工廠恐因疫情關係提前放假，後期開工率將受干擾，須追蹤觀察。

台化台灣SM年產132萬噸，ABS、PS年產各41萬噸、34萬噸；大陸寧波25萬噸新產預計今年開出，屆時寧波ABS總年產達75萬噸。

台苯、國喬SM年產均37萬噸。國喬台灣ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；漳州奇美一期45萬噸ABS將於年中投產。

(工商 )