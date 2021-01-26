春節腳步近，國台語雙聲都輪轉的永康警分局鹽行派出所警員林致融，近日跑遍鹽行轄區里鄰、學校、老人關懷據點及仲介公司等，擔任宣導大使，向里民、師生及外籍移工實施預防犯罪宣導，尤其當前防疫重點是戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離，用心獲得里長、校方讚許。

林致融今日特別前往三村國小、永仁高中及永康國中等學校，透過廣播系統放送宣導年節期間，除各項治安、交通注意事項，亦不忘防疫宣導，特別強調正值疫情緊要關頭，呼籲非必要勿前往人潮擁擠之處，並務必戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離。

由於他廣播生動，還有學生聽到廣播，覺得新鮮、好奇，特地跑來看「本尊」直播。此外，林致融也走遍6個里，溝通協調後認為「台語」可能效果較佳，林也相當接地氣，臨場上陣，竟也說得有條有理，讓里長們相當讚賞。

林致融表示，很高興有這個宣導機會，透過出奇不意的廣播，能讓「聽眾」們注意收聽，加深印象，提高自我防衛意識，安度春節。林員也特別在場呼籲學子，連假期間應有正當休閒，拒絕毒品、金錢誘惑，並慎防網路陷阱及「遊戲點數」、「網購」詐欺。

(中時 )