台中一名離婚的陳姓工程師，愛上已婚人妻花花（化名），但好景不常，2018年4月花花提出分手，陳男為了挽回花花，先是在車上偷偷裝GPS，接著不管花花意願，大白天將她載到停車場性侵，花花被騷擾到受不了，與老公討論後決定提告，陳男也付出大筆和解金，換取不用進監獄。

根據判決書，陳男與花花分手後，不僅在車上裝GPS掌握花花行蹤，之後擅自開車跑到花花上班處要求見面，花花受不了糾纏因此答應上車，結果陳男直接將車子開到苗栗某停車場，性侵花花得逞，期間原本還想拍裸照，隨即被花花阻止。

硬上花花後，陳男仍不放棄一直糾纏，察覺不對勁的花花，終於發現車子被裝GPS，花花向老公坦承出軌後，夫妻討論決定向陳男提出控訴。一審時花花表示，分手後不斷收到陳男騷擾簡訊，像是「都是你逼出來的」、「這樣做才會讓你永遠無法忘記我」、「我不甘心」、「如果妳去警察局備案，事情就會被揭露，妳可要想清楚」等內容。

針對花花指控，陳男承認偷裝GPS，但反駁停車場那次並非性侵，表示花花當下沒有不願意、也沒反抗。不過苗栗地院不採信說詞，依竊錄非公開活動罪判刑2月，可易科罰金；強制性交罪判處3年6月，為了不被關，陳男用300萬與花花談和解，並答應先付150萬。

此案經二審，台中高分院審酌，陳男與花花和解後，陳男二審對犯行坦承不諱，認為有悔意、同時無前科，且花花同意從輕量刑，最後依竊錄非公開活動罪輕判拘役50日，強制性交罪則輕判1年8月，緩刑4年，可上訴。

(中時新聞網)