奧萬大國家森林遊樂區內，橫跨萬大北溪的奧萬大吊橋，經南投林區管理處自2020年7月開始進行安全防護設施補強，及安全監測儀器裝設工程，歷經5個月工期，今年1月8日竣工，奧萬大吊橋即將於1月30日重新開放啟用。

奧萬大吊橋是園區內著名的景點設施，更是能高山到安東軍山縱走線，進出奧萬大的重要通道；能安縱走線全程90多公里，通常從屯原登山口入山，沿途都在海拔3000公尺的高山上，卻是湖泊密布，因此有台灣最美高山湖泊帶之稱，返程則是從奧萬大下山，走上吊橋就有重返塵世的感覺。

奧萬大吊橋海拔高度1330公尺，全長180公尺，可連接森林教室與松林區兩處景點，也是重要的賞景動線，吊橋高懸於萬大北溪90公尺上方，視野極佳，從吊橋上可東望能高主峰美麗雪景，西眺萬大溪幽靜深壑，更是賞楓攬勝的最佳景點。

南投林管處長李政賢表示，奧萬大吊橋完工重新開放啟用後，歡迎大家走入山林、親近自然，感受被群山環抱的自然美景與氛圍，到奧萬大國家森林遊樂區旅遊踏青，讓春節旅遊回憶更豐富；由於山區氣候較不穩定，早晚溫差大，建議民眾上山時，衣物採洋蔥式多層次穿法，以便隨時因應氣溫的變化。

(中時 )