台中警方1月25日起在台中市大里甲堤南路、太堤西路段，不定期以雷射槍執行測速照相，由於限速僅40及50公里／小時，立德里長江和樹質疑限速過低。（黃國峰攝）

台中市警局霧峰分局指出，大里甲堤南路、太堤西路段是水防道路，所以限速較低。（黃國峰攝）

台中市警局霧峰分局指出，大里甲堤南路、太堤西路段是水防道路，所以限速較低。（黃國峰攝）

台中市警局霧峰分局十九甲派出所，本月25日起在甲堤南路、太堤西路段，不定期以雷射槍執行測速照相，由於限速僅40及50公里／小時，引起當地里民質疑政府搶錢，霧峰分局表示，據統計防汛道路，車禍死亡率高，且車速與致死率有相對關係，為維護用路人生命財產安全，請民眾特別留意車速。

年關將近請注意自己的荷包不要失血了！中市大里區立德里長江和樹，昨向里民示警，接獲十九甲派出所的測速通知，他表示，也有里民向他反應，車禍大部分應是互不相讓跟不守規則居多，應以其他方式約束駕駛人安全駕駛，甲堤南路、太堤西路段鄰近74快速道路，限速這麼低，容易塞車，騎腳踏車騎快一點，也有可能超過40，這是要跟人民搶錢嗎？

霧峰分局表示，不是只有十九甲派出所，據統計分析，110年迄今，轄內不幸發生4件死亡交通事故，其中有3件位於防汛道路，且防汛道路以搶修險通行為主，考量交通狀況，此路段限速已上調至40至50公里，因此轄內河堤邊的防汛道路，皆會科技執法取締，以維用路人生命財產安全。

霧峰分局交通組表示，經交通部研究，一般轎車在時速30公里的情況下，遇到前方突然出現緊急情況，需要14公尺的剎車距離；若時速為50公里，剎車距離將拉長為28公尺。另外，行人被時速30公里的轎車撞上，死亡率為10％，若被時速50公里的轎車撞上，死亡率將飆升為85％。

霧峰分局表示「十次車禍，九次快」，交通事故發生機率及嚴重程度往往與行車速度成正比。建議用路人降低行車速度可增加駕駛人之視野範圍、反應距離及空間，減少事故發生機率，及降低事故嚴重性。

(中時 )