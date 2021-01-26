台南市野鳥學會指出，野鳥救傷大不易，受傷鳥類送抵鳥會救援時，生命體徵多半已相當微弱，有近一半的鳥類最終仍搶救不治，無法重返自然。（李宜杰攝）

台南市野鳥學會創立近30年，已成功救助無數隻受傷野鳥，台南鳥會26日公布去年野鳥救傷件數，共有1986件，較前年略微減少，其中以受傷、幼雛落巢最多。台南鳥會理事長潘致遠表示，野鳥救傷大不易，鳥會救援的鳥隻，多數生命體徵已相當微弱，據統計，存活率甚至不到一半，如何保護生態，才是治本之道。

台南鳥會26日公布去年野鳥救傷件數，共有1986件，相較前年2050件略微下降。台南鳥會指出，受傷鳥類以麻雀最多，珠頸斑鳩、紅鳩、小雨燕、赤腰燕、白頭翁也不在少數。台南鳥會指出，雖然案件以受傷、幼雛落巢最多，但由於外在環境劣化，野鳥下痢、食物中毒的案例也有略增趨勢。

台南鳥會指出，由於目前非鳥類繁殖季，因此也是野鳥救傷的淡季，每天大約救治10餘隻野鳥，尤以黑面琵鷺等水鳥為主。不過，若是碰上鳥類繁殖季，單日甚至曾收容近百隻受傷雛鳥，雖然雛鳥因體積小，不會占據太多空間，但鳥會長期人手不足，救援困難度大幅提升。

台南鳥會也分析，由於每種鳥類的體型、健康狀況不一，雖然可透過投藥延緩病情，但確實不易救活，受傷通報的野鳥存活率通常不高。此外，由於民眾多半不了解「病因」，因此當受傷鳥類送抵時，鳥會僅能初判病因診治。

台南鳥會舉例，以骨折來說，包括：幼雛落巢、遭動物攻擊、車禍都是可能原因，但恐因無法判斷「病因」，增加救援難度，以去年為例，因「不明原因」送至鳥會救援的件數就占近2成。

台南鳥會總幹事林岱瑢坦言，雖然民眾護鳥觀念已普遍提升，但由於都市開發增加、綠地減少，未來生存空間將大幅受限，受傷機率也隨之增加。林岱瑢提醒，民眾若是發現受傷鳥類，應盡速通知南市農業局森保科、慈愛動物醫院金華分院或台南市野鳥學會，切勿恣意處理，避免二度傷害。

(中時 )