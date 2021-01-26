大陸遼寧省一名25歲的女子寧娟（化名），因無力還債萌生死意，又擔心身體狀況不佳的母親難以承受，竟決定先殺了媽媽後再輕生。前年12月間，寧娟先到醫院看診，謊稱自己失眠取得了醫生開立的安眠藥，接著把藥物包入餃子讓母親吃下，再把鹽水注入對方心臟，造成生母當場死亡，近日遭判處無期徒刑。

《中國經營報》報導，家住鞍山市的寧娟1995年出生，大專畢業後無固定工作，平時和母親同住在鋼鐵公司的職員宿舍；和同齡年輕人一樣，寧娟喜歡上餐廳、買奢侈品，常常入不敷出，長期下來積欠了大筆信用卡債，逼得她只好透過網路借貸平台借錢，用挖東牆補西牆的方式苦撐，債務也因此越滾越大。

2019年12月間，寧娟有2筆網貸到期，先用母親工資還了一筆後，本想貸款償還另一筆，然而貸款卻辦不下來，加上每天被催債電話轟炸，終於讓她情緒潰堤，決定結束自己的生命；然而一想到關係親近的媽媽身體欠佳，擔心對方無法承受女兒死訊，寧娟便心疼不已，經過一番天人交戰後，決定弒母後再自殺。

寧娟下定決心後，先前往醫院看診取得安眠藥，接著用水溶解藥物再包進餃子裡，待母親吃下肚沉沉睡去，便拿起墊子捂住媽媽的口鼻，並找來鐵絲勒住其頸部，後來擔心她沒有完全斷氣，又使用平常替愛貓打疫苗的注射器，把鹽水和貓咪感冒藥水注射到母親心臟附近，導致被害人當場死亡。

報導指出，寧娟弒母後逃往大連，3天後遭到警方逮捕，供稱「我因為網貸還不上，生活壓力特別大很崩潰，母親平時身體不太好，我想先把我媽殺死，自己隨後死」，她當時用繃帶把自己綁住後沉入浴缸，最後沒有成功。當地法院審理後，依故意殺人罪判處被告無期徒刑，褫奪政治權力終生。

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(中時新聞網)