「好人會有好報的」。一名來自新竹的女網友在臉書上分享，日前她開車行經路上，看見一名男騎士將車停在分隔島，起初她以為對方身體不適，正在休息，後來細看發現他正將一隻過世的貓咪裝進紙箱，讓原PO相當感動，這樣的善舉也暖哭近8千名網友。

原PO日前在臉書社團「新竹爆料公社」上表示，她開車行經湖口大愛一街附近，恰巧在等紅燈時看見一名頭戴全罩式安全帽的騎士，將摩托車停在分隔島，原以為對方身體不適稍作休息，沒想到下秒對方將手伸進安全島上的草叢，將一隻過世的貓咪裝進紙箱內。

男騎士的善舉讓原PO相當感動，「小小的生命因為你的愛心而感動，謝謝你」，同時也讓不少網友大讚，「好心人一生平安」、「這無疑是台灣最美麗的風景之一」、「希望天公伯有看到他的愛心！」此外，有網友分享自己的救援經驗，「上禮拜我在路上也看到一樣情況，一隻貓躺在路上，馬上去附近超商要紙箱，結果回來貓頭都扁了，我的天，趕緊裝箱安置」。

貼文意外釣出該名善良的騎士，他表示是打工的店長告訴他，在交流道路上有看到那隻小貓，於是請他帶著紙箱去把貓咪接回，對於為何會站在分隔島上一陣子，男子解釋，「因為我是一名基督徒，站著的那段時間在幫小貓禱告，我知道神會讓牠快快樂樂的」。不過他也說明，下次會更加注意自身安全，「但真的危險，畢竟在交流道口，所以自己下次也會注意，如果有同樣的情況，應該先讓自己安全」。

(中時新聞網)