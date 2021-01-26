新銳導演王逸帆執導的《伏魔殿》，以台灣宗教乩身為題材，由林道禹及林幻夢露主演，完美詮釋魔君轉世的狂傲殺氣以及高難度動作戲，獲得2020台北電影獎的動作設計獎及最佳造型設計獎2項提名，並跨出國境，登上西班牙錫切斯奇幻影展，讓世界看見台灣獨特的「本土味」。

王逸帆擅長運用精彩的動作戲及大膽鮮明的色彩美學創作，2018年憑藉《洞兩洞六》闖出名號，除了在本土影展獲得肯定外，還入圍金馬獎最佳劇情短片，去年又以《逃出立法院》、《伏魔殿》雙雙入圍第57屆金馬獎及2020桃園電影節台灣獎競賽，雖然2部片是王逸帆同時穿插拍攝及後製的作品，但卻有著完全不同的氛圍與劇情步調，最特別之處就在於《伏魔殿》執導、攝影皆由他親自操刀，可以盡情發揮。

但拍攝前期並沒有這麼的順利，光是預算就讓他頭痛，當時預算抓250萬元的王逸帆表示：「當時輔導金150萬，加上自己統一發票中獎200元，還是差了99萬9800。」被笑說150萬不要說伏魔殿，連茶水間都拍不出來。最後是自己掏腰包花了50萬元才拍攝而成。對此王逸帆也笑說：「就報復性投資啊！《伏魔殿》對我來說是很酷的片子，做的時候很開心，也可以去做些比較具有實驗性質的剪接。」

該片靈感來自「更生人」，並加入「神明」等宗教成分，王逸帆認為有時犯罪者會被社會上無形的壓力影響而再次犯罪，反覆犯罪、贖罪就像是劇中主角太保與阿輕的命運輪迴一般，而虛構出來的「神明」，其實是暗喻法官判刑，有時讓人不知道是錯還是對，至高無上的代表就好比神明一樣。

前導預告就驚見滿滿的血腥味，為了該片，長期與導演合作的特化團隊覺藝工作室更特別為電影量身訂造血砲裝置，讓血在演員身上噴發自如，大膽又創新，期待指數破表。電影將於2月26日在全台上映。

(中時 )