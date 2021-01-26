台股早盤一度重回萬六大關，但盤中賣壓湧現，台積電遭空方重擊，金融、傳產也全盤皆墨，一度大跌近350點，終場收長黑跌287.69點，收在15658.85點，成交量擴大為3526.24億元，為今年以來首度跌破10日線。外資今再砍288億元，累計三天賣超840億元。

台股呈現量價背離現象，對多頭而言打擊甚大，主因在於疫情不斷擴大，另外資法人持續大賣超及年關將近丙種資金收傘，籌碼面不利多方且技術面面臨修正波的威脅，先看台積電及大盤月線支撐15340點是否守住。

權值股包括聯發科及聯電亦是殺盤重點，還有日月光、國巨等賣壓沉重，金融股國泰金和富邦金疲弱，傳產股表現不理想，導致大盤一瀉千里，雖有晶技、同致等小型股零星點火，但杯水車薪，難以支撐大盤。

盤面以電動車群族為主，因特斯拉在美政府輔助電動車利多大漲，激勵台股包括留聯、胡連等較抗跌及IC設計松翰、疫情概念股也有買盤介入跡象。

目前技術面不利大盤，且只剩8個營業日，農曆年關將近，建議投資人持股不宜超過五成，投資個股回歸基本面，找尋本益較低個股分批買進，可關注電動車群族，在心理上要有長期持有才買股的準備，切莫追漲殺跌變套牢族難以翻身。

今日三大法人共賣超351.26億元，外資大逃殺再砍288億元，累計三天提款840億，可真哀鴻遍野，投資人宜謹慎操作，切勿貪多遠離套牢痛苦深淵。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)