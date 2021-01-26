禮納里創設公共服務中心，內部設置健身器材，便於長輩平時使用。（林和生攝）

屏科大師生投入禮納里公共服務中心，為部落長輩量身打造健身課程。（林和生攝）

禮納里公共服務中心開設健身課程，由屏科大師生帶領長輩訓練肌耐力。（林和生攝）

運動聲夾雜著笑聲，從禮納里永久屋傳來，屏東縣政府整合霧台、瑪家與三地門3鄉公衛資源，且引入長照、醫療及運動健身等課程，透過交通接駁串連服務網絡，以整合照護服務模式，在部落創設公共服務中心，盼透過多面向服務，提升原民健康生活。

禮納里永久屋分居來自3鄉族人，屏東縣副縣長吳麗雪坦言，縣府一直思考著如何將服務及照顧資源整合，以創造最佳服務品質及量能；經過2年籌畫，決定從莫拉克風災後的永久屋出發，期間多次與社區對話，盤點民眾需求設置，才集結3鄉衛生所及長照體系，開設公共服務中心。

屏縣府衛生局長施丞貴表示，公共空間內整合屏東基督教醫院、屏科大、藥師公會、營養師公會、諮商心理師公會及縣府等公私部門資源，從前端幼兒保健、中壯年慢性病防治、長者防老延衰到後端到宅整合照護，共提供預防保健、運動健身、專科巡迴醫療等服務。

吳麗雪說，屏縣府主打安居大社區就是以人為中心、家庭為單位，這種落實到社區且貼近人民需求的政策，得以在禮納里永久屋被實踐，每每經過部落，聽見族人宏亮笑聲，就知道「這樣對了」，在屏東又成就一件好事。

89歲耆老蔡春花透過族語感謝地說，以往就醫必須舟車勞頓到山下，如今屏基在山上開設復健、骨科等門診，讓看醫生變得方便；中心還有健身課程，完全符合他們年齡需求，「只希望空間能再大一些」。

(中時 )