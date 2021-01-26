郭彥甫以「過境練習」為題在屏東美術館舉辦個展。（林和生攝）

曾受邀到法國羅浮宮展示的藝術家郭彥甫，以「過境練習」為題在屏東美術館舉辦個展，除展出36幅近年創作的平面畫作外，另有1件高逾2公尺的大型不銹鋼立體雕塑新作，藉此想表達在出走與歸返之間，讓人細細感受作者心緒流轉。

從藝人轉換跑道成為藝術家的郭彥甫說，創作行李箱靈感來自過去主持外景節目時，常在機場看到很多行李箱，當時就想，每個人通過海關都不希望自己行李箱被打開，是因為「祕密」在裡面；其實行李箱透露一個人的階級、悲歡離合、工作狀態，它反映人性真實一面。

這次展覽唯一一件立體作品，是郭彥甫構思2年、首次發表的創作，發想來自半夜微弱燈光下一杯威士忌裡的冰塊，喝的是回味，看的是記憶，一種對過去的某種情懷，光亮表面映照到牆上畫作，彷彿連續影像的視覺效果，也讓觀者從反射中看到自我。

他說，其實懂酒的人不多，但喝的是自己，藝術家的畫作沒有答案，只會拋出問題讓大家思考，透過觀賞來反思自己，「答案就留給民眾去思考」。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，郭彥甫從運動員、藝人，現在是全職藝術家，如何從成名、快樂、圓夢的過程中取得平衡，其實每個人都可以是斜槓，但如何兼顧快樂，希望作品裡能找到解答。

(中時 )