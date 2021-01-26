由車銀優、林秀香主演的韓劇《我的ID是江南美人》，描述從小因為長相抱歉而備受欺凌的女主角，以為整型後能有新生活，卻在進入大學後經歷與夢想中完全不同的挫敗，在過程中發現真愛的故事。劇中，趙宇麗所飾演的「天然美人」玄秀雅，雖然長得甜美可人，但她不停使壞陷害林秀香，讓觀眾恨得牙癢癢，朋友看完還說「好想打你」。

車銀優飾演高冷傲嬌的男主角，長相帥氣受到不少女生關注，就算待人冷漠照樣受歡迎，連玄秀雅（趙宇麗 飾）也主動獻殷勤。劇中趙宇麗自稱和林秀香是好姐妹，卻在背地裡說林秀香的壞話，還在同學面前暗指她有整型，車銀優為了林秀香，當場揭穿趙宇麗「假面閨蜜」的真面目，手撕綠茶婊簡直男友力爆發，也讓林秀香的內心充滿感動。

趙宇麗受訪時提到，一開始試鏡的是化學系其他同學的角色，但劇本中穿插玄秀雅的台詞，所以她也念了一段，之後導演認為由她來演這個角色比較有意思，因為平時開朗的模樣能被注意到，那觀眾更能看出玄秀雅這個「雙面人」的居心不良。玄秀雅一角激起觀眾的反感，但她表示觀眾如果了解秀雅的背景後，某種程度上會理解她為何如此，趙宇麗也認為自己要在演技上更努力，才能獲得更多肯定。

該劇改編自同名漫畫，近乎100％還原角色，在韓收視節節攀升，車銀優更憑藉這部戲，受封「新一代撕漫男」，而林秀香在劇中大跳Psy的〈New Face〉吸引車銀優注意，不過她其實不太會跳舞，為了這場戲還練習了2個多月，她在IG上公開的練舞影片，令網友們紛紛大讚「好敬業，真的超會跳」。該劇本週四晚間11點將在東森戲劇台首播。

(中時 )