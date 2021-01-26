以點七星燈聞名的「陽明山姜太公道場」25日抽出國牛年運籤，道場主席羅世新解籤詩內容，呼籲政府務必以人民利益為依歸，遵循中庸之道，不得輕舉妄動。而桃園市議員牛煦庭則認為，籤詩的內容，應該是在提醒蔡文總統，瘋狂的事情少做一點。

「姜太公道場」抽出的國運籤內容為「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開」。對此，牛煦庭今(26日)在中天政論節目《大新聞大報卦》中表示，他對「正直宜守，妄動生災」這兩句詩比較有感觸，並指蔡總統的施政風格，就是喜歡去做一些號稱以前的人做不到的事情，他還舉例，在上個任期是年金改革，這個任期則是美豬議題。

牛煦庭認為，蔡總統追求的歷史定位，就是她觸碰很難的事情，且還做了一點什麼，而這些事情在過去很難處理，是因為要先做很多準備，蔡英文敢去觸碰值得鼓勵，但要把事情做對。

因此，牛煦庭分析，籤詩的內容或許是在提醒蔡總統，「可以、夠了，這種很瘋狂的事情少做一點，繼續妄動會有大的災難」。

此外，針對萊豬議題，羅世新則根據國運籤內容指出，執政團隊只要心存正直，信守中道，與人民好好溝通，必可扭轉民調直直落的情形，並呼籲蔡總統在處理美中台關係時，切勿隨波逐流，執政團隊應發揮智慧，妥善處理兩岸關係。

(中時新聞網)