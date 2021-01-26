台股26日湧現大量賣壓，權值股台積電一路下挫，大盤指數一度下殺逾300點，最終重287點。金管會證期局副局長蔡麗玲26日指出主要有三原因，包括：亞洲股市相對走弱、美國紓困案狀況不確定、全球疫情變化相關訊息干擾，導致台股也呈現下跌狀況。

蔡麗玲指出，台股雖然下跌，但成交量仍很大，上市股票成交量達3,526.25億元，截至台股收盤時點來看，亞洲主要股市皆下跌，台股下跌1.8％、韓股跌2.1％、港股跌1.91％、上證跌1.33％、新加坡-1.04％、日本跌0.77％。

蔡麗玲強調，台股基本面仍相當好，截至2020年12月底止，台灣股市本益比為22.37倍、現金殖利率2.81％（加計股票股利2.99％），2020年12月單月營收3.55兆元，比2020年11月成長3％，2020年合計營收達34.43兆元，在疫情衝擊下，仍有成長1.12％，台股基本面穩健。

(工商 )