星光歌手曾靜玟24日舉辦《記得我們有約》音樂會，這是她去年遇疫情暫緩的音樂會回歸，在粉絲熱情支持下，曾靜玟一肩獨力幕前幕後，讓幾乎延宕一年的音樂會得已重啟！曾靜玟離開福茂唱片近3年，期間她在家鄉桃園大溪幫媽媽在市場賣菜，推廣家中的高山蔬菜，在半退隱的情況下，她曾一度灰心，動了離開音樂事業的念頭，但賣菜得心應手的她，突然悟出：「每個人都有屬於自己的祝福和路要走！」決定製作純族語（泰雅族）專輯，完成心願！沒有了公司的支持，現在的她校長兼撞鐘，音樂會上她首唱族語新歌《非常喜歡Syuan Su Balay》，新單曲《非常喜歡Syuan Su Balay》也已數位上架。

曾靜玟音樂會請到好友許莉潔當嘉賓，合唱經典歌〈千年〉，張芸京也到場觀賞力挺，曾靜玟說：「我們都屬比較中性造型，以前比賽時，京爺較man，我像小女孩，現在她變更美了，我卻比較man，剛好倒過來了！」她也特別演唱金曲歌王蕭煌奇幫她寫的〈徘徊〉，剛好蕭煌奇也有來看音樂會，她後知後覺，結束才想到：「哎呀，我應該拉他上來一起合唱才對。

曾靜玟為音樂會準備了18首曲目，包括周杰倫〈不能說的秘密〉、周興哲〈你,好不好〉、五月天〈突然好想你〉等，更用「不插電」方式演唱自己的〈渴望愛〉、〈baby goodbye〉，她與許莉潔還合唱了岑寧兒的〈追光者〉。

她的爸媽不克前來音樂會，但特別請妹妹帶來一段長達七分多鐘的VCR，曾靜玟也把眼淚往心裡吞，嘴硬笑說：「爸媽好愛碎碎念！」去年因疫情暫緩音樂會時，她一度想開放全額退票，但是鐵粉們居然表示，「不要退票，不能舉辦沒關係，費用妳就留著！」讓她相當感動，也當下告訴大家：「我們沒有取消，總有一天如期舉辦！」因此，她上週在高雄駁二、前天在台北大河岸開唱，雖然皆滿座，但她請到很棒的樂手、租場地等費用，結算下來沒賺還要倒貼，問她要賠多少？「她灑脫笑說：「還好，大概換一支iPhone的錢而已！」

曾靜玟音樂會，張芸京到場力挺。（無限美好提供）

曾靜玟音樂會，許莉潔擔任嘉賓。（無限美好提供）

(中時 )