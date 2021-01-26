台中市民何姓女子夥同楊男、陳男等人組成販毒集團，去年2月間2度賣K他命及毒咖啡包給鄧姓女毒蟲，鄧女與男友一起施用毒品時，仍嫌不夠，再向何女追加購毒咖啡10包專送到場提供施用，沒想到，李男隔天清醒竟發現鄧女全身冰冷，送醫急救，因多重濫用藥物中毒呼吸衰竭死亡。

案經警方獲報循線查獲，何女、王男及陳男等3人在審理及偵審中均坦承犯行，尚具悔意，台中地院依違反《毒品危害防制條例等罪，判何女徒刑5年6月，楊男及陳男各4年2月及3年6月，全案仍可上訴。

何女在2020年2月4日晚間利用通訊軟體「微信」，與鄧女連繫毒品交易的數量及時地，將第三級毒品K他命10包給陳男，由陳男開車送到鄧女住處，交付毒品並收取6千元款項，完成交易。

何女隔天上午再度聯絡鄧女毒品交易，並交毒咖啡10包及K他命10包給楊男，由楊男開車送到鄧女住處，並收取1萬1000元，完成交易。

鄧女與李姓男友同月7日下午4時許到葉姓友人位於潭子區住處，一起施用5日購得毒品，但因鄧女覺得不夠，以「微信」與何女連繫，臨時再加購10包毒咖啡，由楊男開車在晚間7時許送抵，並收取5千元，鄧女與李男取得毒咖啡包後，再沖泡共同飲用。

沒想到，李男隔天中午醒來，竟發現鄧女全身冰冷，經緊急送醫急救，因PMMA、K他命及甲基安非他命濫用及多重濫用毒品中毒、支氣管性肺炎、中毒性休克及呼吸衰竭而死亡，警方獲報前往查獲。

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(中時 )