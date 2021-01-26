甫接任中職秘書長的楊清瓏今（26）日首度召開內部會議，針對去年引發熱議的本壘衝撞事件。楊清瓏表示，《棒球規則》與《補述》的文字不會修改，重點是在執行面。處理過要程盡量簡單化、嚴謹，聯盟昨已討論出共識，將提供各隊總教練參考並做溝通，如有問題會召開領隊會議或教練會議確定。

楊清瓏說，本壘衝撞的精神是在保護本壘守備員，不只是捕手，也可能是補位的球員，而比賽中什麼是妨礙守備？何者為妨礙跑者？就要事先盡量界定清楚，各隊教練也比較容易理解。執法時則力求簡單明瞭，不須再引用額外的補述，因為繞來繞去反而更亂，甚至相互牴觸，無法說服球隊、球員和球迷。

楊清瓏今天也召開裁判會議，討論本壘衝撞條款與實際判例，目前已有初步共識，聯盟是由裁判長張展榮、副裁判長蘇建文負責解釋條文，再擇期到球隊春訓現場做說明，也會針對各種狀況解釋。

至於球季中如果球場上發生類以的衝突，楊清瓏個人的想法是希望在現場的裁判長或副裁判長出面，直接跟球隊和球員做引用規則的說明，當下就要解決，拖得越久反而問題越多，越難釐清。簡而言之，就是回歸專業，處理過程盡量簡單明快。

(中時 )